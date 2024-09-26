صحة الفيوم تنظم تدريبا للعاملين بأقسام العزل والعناية المركزة للتعامل مع الحالات المعدية

قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة مكافحة العدوى، بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة والسكان، نظمت تدريبًا للعاملين بأقسام العناية المركزة وأقسام العزل.

شمل التدريب برنامجًا تدريبيًّا عن الطرق الصحيحة لعزل الأمراض الواجب عزلها، والتشديد على تطبيق احتياطات منع التلامس على الحالات المصاحبة للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والحزم الوقائية التي يتم تطبيقها داخل أقسام المستشفى لمنع انتشار العدوى.

تدريب الصيادلة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية

يذكر إن إدارة الصيدلة نظمت تدريبًا استهدف صيادلة الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وشمل عدة برامج أهمها: اشتراطات التخزين الجيد، الدورة المستندية، سلسلة التبريد، تفادى الأخطاء الدوائية، لائحة المخازن، حضر التدريب الصيادلة من جميع الوحدات الصحية، والمراكز الطبية بجميع الإدارات الصحية.

توصيات لجنة الأمومة الآمنة للتوعية بالصحة الإنجابية

يذكر أن لجنة الأمومة الآمنة بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، عقدت اجتماعًا مؤخرًا لدراسة بيانات وفيات الإناث والأمهات، وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تسهيل عمل فريق التقصي للاطلاع على الملفات الخاصة بوفيات الأمهات والإناث بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي، وتفعيل سجل الحمل الخطر في وحدات الرعاية الأساسية مع سجل الإحالة لتحويل الحالات الخطر بناء على البيانات من سجلات متابعة الحمل بالوحدات الصحية

وتفعيل زيارات النفاث مع التوثيق من الرائدات الريفيات والممرضات في جميع الادارات الصحية، وتكثيف عمل الندوات التثقيفية للتوعية بالحمل الخطر بالتعاون مع إدارة الإعلام والتثقيف الصحي، وتنظيم تدريبات محدثة للتعامل مع الحالات الطارئة في المستشفيات بالتعاون مع إدارة الطب العلاجي ونقابة الأطباء، وتوجيه كلا من رؤساء أقسام النساء في المستشفيات العامة والمركزية والخاصة، ونقابة الأطباء ورابطة النساء بالفيوم بضرورة حجز أي حالة بعد الولادة من 24 ساعة إلى 48 ساعة تحت الملاحظة.

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