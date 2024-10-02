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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تتبرع بإجمالي مبيعات Rare Beauty للصحة العقلية

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

سيلينا جوميز أعلنت الفنانة وسيدة الأعمال، سيلينا جوميز، عن تبرعها بـ 100% من مبيعات Rare Beauty العالمية، خلال يوم العاشر من أكتوبر الجاري إلى موارد الصحة العقلية والتعليم. 

بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

ويرتبط جزء كبير من ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

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