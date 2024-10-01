سيلينا جوميز تتألق بالأسود في عرض فيلم EMILIA PÉREZ بمهرجان نيويورك (فيديو وصور)
EMILIA PÉREZ، أقيم منذ قليل العرض العالمي لفيلم Emilia Perez، ضمن فاعليات الدورة 62 لمهرجان نيويورك السينمائي، وذلك قبل طرح الفيلم رسميا في صالات العرض بتاريخ ١٧ أكتوبر.
وتألقت بطلة الفيلم النجمة سيلينا جوميز، خلال حضورها العرض العالمي لفيلم Emilia Perez، بفستان أسود، اتسم بالأناقة والبساطة.
يذكر أن فيلم EMILIA PÉREZ، حصد جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي، لدورته الـ ٧٧.
تفاصيل فيلم Emilia Perez
Emilia Perez، هو فيلم كوميدي موسيقي، عن الجريمة، من تأليف وإخراج جاك أوديار، وتقوم ببطولته كارلا صوفيا جاسكون، بجانب النجمة سيلينا جوميز، وزوي سالدانيا، وإدجار راميريز.
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