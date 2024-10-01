الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تتألق بالأسود في عرض فيلم EMILIA PÉREZ بمهرجان نيويورك (فيديو وصور)

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

 EMILIA PÉREZ، أقيم منذ قليل العرض العالمي لفيلم Emilia Perez، ضمن فاعليات الدورة 62 لمهرجان نيويورك السينمائي، وذلك قبل طرح الفيلم رسميا في صالات العرض بتاريخ ١٧ أكتوبر.

وتألقت بطلة الفيلم النجمة سيلينا جوميز، خلال حضورها العرض العالمي لفيلم Emilia Perez، بفستان أسود، اتسم بالأناقة والبساطة.

 

Image

يذكر أن فيلم EMILIA PÉREZ، حصد جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي، لدورته الـ ٧٧.

Image
Image

تفاصيل فيلم Emilia Perez

Emilia Perez، هو فيلم كوميدي موسيقي، عن الجريمة، من تأليف وإخراج جاك أوديار، وتقوم ببطولته كارلا صوفيا جاسكون، بجانب النجمة سيلينا جوميز، وزوي سالدانيا، وإدجار راميريز. 

أنجلينا جولي تتسلم جائزة TIFFTribute في مهرجان تورنتو (صور)

جوائز الإيمي، سيلينا جوميز تتألق بالأسود على السجادة الحمراء للحفل (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيلينا جوميز فيلم سيلينا جوميز فستان سيلينا جوميز اعتزال سيلينا جوميز الفنانة سيلينا جوميز

مواد متعلقة

بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

سيلينا جوميز عن ترشيحها الأول لجائزة الإيمي للتمثيل: كان الأمر جنونيًا

الأكثر قراءة

اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وهذا موقف الزيادة الجديدة

بدأت بمشادة كلامية، زوج يذبح زوجته في ملوي بالمنيا

لدية رغبة ولكن، هاني شكري يكشف قصة انضمام راموس إلى الزمالك

نفض إيده، إجابة محيرة من حسين لبيب على استمرار زيزو في الزمالك

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم البري على لبنان

وزيرة التضامن توجه الشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها مبادرة "بإيديك تنقذي حياة"

حسين لبيب يكشف عن رسالة مثيرة من جوميز بشأن مستحقاته المالية قبل السوبر الإفريقي

أحمد عزمي ينهار في البكاء على الهواء بسبب غضب والدته منه قبل وفاتها

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس تجهيزات الاحتلال لعملية برية في جنوب لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية