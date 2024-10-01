طرق العناية بالبشرة من الطبيعة، مع تقلبات الطقس

طرق العناية بالبشرة مع تقلبات الطقس، مع بداية فصل الخريف وتغيرات الطقس التي تجلب معها برودة وجفاف الهواء، تصبح العناية بالبشرة باستخدام المواد الطبيعية أمرًا حيويًا للحفاظ على نضارتها وحمايتها من الآثار السلبية لهذه التقلبات.

ويعد الاعتماد على المكونات الطبيعية خيارًا مثاليًا؛ نظرًا لكونه آمنًا على البشرة وخاليًا من المواد الكيميائية الضارة التي قد تزيد من تهيج البشرة في هذا الموسم.

أهم طرق العناية بالبشرة مع بدايات فصل الخريف

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن التغيرات المناخية التي تأتي مع فصل الخريف تتطلب روتين عناية خاص بالبشرة، وخاصة باستخدام المواد الطبيعية.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الحفاظ على الترطيب، والتقشير اللطيف، وتغذية البشرة بالأقنعة الطبيعية يمكن أن يساعد في حماية البشرة من الجفاف والتهيج. بالإضافة إلى الحرص على تناول نظام غذائي متوازن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال الموسم.

العناية بالبشرة المجهدة

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، طرق العناية بالبشرة باستخدام المواد الطبيعية خلال فترة الخريف، مع التركيز على الترطيب، التقشير، والتغذية.



الترطيب العميق باستخدام المواد الطبيعية

يعد الجفاف أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرة خلال فصل الخريف. لذلك، يعد الترطيب خطوة أساسية للحفاظ على ليونة البشرة ومرونتها. وهنا بعض المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها بفعالية:

- زيت جوز الهند: يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا ممتازًا، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما يساهم في تهدئة البشرة وترطيبها بعمق.

يمكن تطبيقه مباشرة على الوجه والجسم بعد الاستحمام ليحبس الرطوبة داخل الجلد.



- زبدة الشيا: زبدة الشيا غنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات مثل فيتامين E وA، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لترطيب البشرة.

يمكن استخدامها على المناطق الجافة بشكل خاص مثل اليدين والكعبين.



- زيت الأرجان: يتميز زيت الأرجان بخصائصه المغذية والمرطبة، وهو غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تساعد في تجديد البشرة ومنع جفافها.

يمكن وضع بضع قطرات منه على البشرة قبل النوم للحصول على بشرة ناعمة وصحية في الصباح.

التقشير اللطيف بالمكونات الطبيعية

مع التغيرات المناخية في الخريف، تميل البشرة إلى تراكم الخلايا الميتة، مما يجعل التقشير خطوة ضرورية للحفاظ على مظهر صحي للبشرة. وللتقشير يمكن الاعتماد على مكونات طبيعية آمنة:



- مقشر السكر البني والعسل: يمكن تحضير مقشر طبيعي باستخدام السكر البني والعسل. السكر يعمل على إزالة الخلايا الميتة بلطف، بينما العسل يرطب البشرة ويحميها بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.



- الشوفان المطحون: يعتبر الشوفان مقشرًا لطيفًا ومناسبًا للبشرة الحساسة. يمكن خلطه مع القليل من الماء أو الحليب لصنع معجون يُفرك بلطف على البشرة للتخلص من الخلايا الميتة، كما يساعد على تهدئة التهيجات بفضل خصائصه المهدئة.

التغذية باستخدام الأقنعة الطبيعية

تغذية البشرة من خلال الأقنعة الطبيعية يمكن أن تساعد في تعويض العناصر المفقودة والحفاظ على إشراقها. في فصل الخريف، من المهم اختيار مكونات توفر الرطوبة والفيتامينات الضرورية:

- قناع الأفوكادو والعسل: الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي تعمل على تغذية البشرة بعمق، بينما العسل يساعد على ترطيبها وتهدئتها. يمكن هرس نصف حبة أفوكادو وخلطها مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم يُترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

- قناع الزبادي والخيار: يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف، بينما يعمل الخيار على تهدئة البشرة وترطيبها. يمكن خلط الزبادي مع عصير الخيار وتطبيقه على البشرة لمدة 15 دقيقة للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

تقشير البشرة

حماية البشرة من العناصر الخارجية

خلال فصل الخريف، قد تكون البشرة عرضة للتأثر بالرياح الباردة والشمس، مما يزيد من حاجتها إلى الحماية. هنا بعض الطرق الطبيعية لحماية البشرة:

- زيت بذور الورد: يحتوي زيت بذور الورد على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة تأثيرات البيئة الخارجية، كما أنه غني بفيتامين C الذي يعزز من مرونة الجلد ويحميه من التلف.

- استخدام جل الصبار: جل الصبار يعمل كحاجز طبيعي يحمي البشرة من الجفاف والتهيج. يمكن وضعه على البشرة بعد التعرض للشمس أو الرياح لتهدئتها وترطيبها.

النظام الغذائي المتوازن لدعم صحة البشرة

العناية بالبشرة لا تقتصر فقط على العلاجات الخارجية، بل تلعب التغذية الداخلية دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة البشرة. خلال الخريف، من المفيد تناول أطعمة غنية بالدهون الصحية مثل الأسماك الدهنية والمكسرات، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

- فيتامين E: الأطعمة الغنية بفيتامين E مثل اللوز والبذور تساعد في تعزيز مرونة البشرة وحمايتها من الجفاف.

- فيتامين C: الفواكه مثل البرتقال والكيوي غنية بفيتامين C الذي يعزز من إنتاج الكولاجين ويحافظ على نضارة البشرة.

