اصنعيه بنفسك، طرق عمل غسول للجسم بالمواد الطبيعية

طرق عمل غسول للجسم بالمواد الطبيعية، تعد العناية بالجسم جزءًا أساسيًا من روتين الجمال والصحة لكل امرأة، ويعد الغسول المخصص للجسم من أهم العناصر التي تساعد في تنظيف وترطيب البشرة.

ومع تزايد الوعي حول المواد الكيميائية الضارة، بدأ الكثير من النساء في البحث عن خيارات طبيعية وصحية، للعناية بالجسم وتنظيفه وترطيبه، دون الاستعانة بالمواد الكيميائية.

فوائد استخدام الغسول الطبيعي



وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن استخدام الغسول الطبيعي، له العديد من الفوائد، التي تستعرضها فى السطور التالية:



1. ترطيب البشرة: تعمل العديد من المكونات الطبيعية على ترطيب البشرة بشكل فعال.

2. تجنب المواد الكيميائية الضارة: تساهم المواد الطبيعية في تجنب الآثار الجانبية المحتملة الناتجة عن المواد الكيميائية.

3. اختيار المواد المناسبة: يمكن تعديل الوصفات لتناسب احتياجات البشرة المختلفة.



طرق عمل غسول للجسم بالمواد الطبيعية



غسول للجسم

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، طرق عمل غسول للجسم بالمواد الطبيعية.

غسول زيت جوز الهند والعسل

المكونات:

- 1 كوب من زيت جوز الهند

- 1/2 كوب من العسل

- 10 قطرات من زيت اللافندر (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في وعاء، اخلط زيت جوز الهند مع العسل جيدًا حتى تحصل على مزيج متجانس.

2. أضف قطرات زيت اللافندر إذا كنت ترغب في إضافة رائحة لطيفة.

3. قم بتخزين المزيج في زجاجة محكمة الإغلاق.

الاستخدام: استخدمي هذا الغسول أثناء الاستحمام لتنظيف وترطيب الجسم. يعمل العسل كمرطب طبيعي وزيت جوز الهند يعزز من نعومة البشرة.



غسول الشوفان وزيت الزيتون

المكونات:

- 1 كوب من الشوفان المطحون

- 1/2 كوب من زيت الزيتون

- 1/2 كوب من الماء

طريقة التحضير:

1. امزجي الشوفان المطحون مع زيت الزيتون في وعاء.

2. أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على قوام مناسب.

3. يمكن إضافة بعض القطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي لخصائصهما المضادة للبكتيريا.

الاستخدام: يُستخدم هذا الغسول كمنظف لطيف للجسم ويُعتبر مثاليًا للبشرة الحساسة. يساعد الشوفان في تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات.

غسول الصبار والعصير الحمضي

المكونات:

- 1/2 كوب من جل الصبار

- 1/2 كوب من عصير الليمون أو عصير البرتقال

- 1/4 كوب من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

1. اخلطي جل الصبار مع عصير الليمون وزيت جوز الهند في وعاء.

2. حركي المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

الاستخدام: يُستخدم هذا الغسول لتفتيح البشرة وتجديد الخلايا، إذ أن عصير الليمون يحتوي على خصائص تبييض طبيعية، بينما يوفر جل الصبار الترطيب والتهدئة.

غسول الملح البحري وزيت اللافندر

المكونات:

- 1 كوب من الملح البحري

- 1/2 كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

- 10 قطرات من زيت اللافندر

طريقة التحضير:

1. اخلطي الملح البحري مع زيت جوز الهند في وعاء.

2. أضيفي زيت اللافندر وامزجي جيدًا.

الاستخدام: يُستخدم هذا الغسول كمقشر طبيعي للجسم، حيث يساعد الملح على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة، في حين يضفي زيت اللافندر رائحة مهدئة.

غسول بمواد طبيعية

نصائح هامة للاستفادة من الغسول



- يُفضل تخزين الغسولات الطبيعية في زجاجات داكنة لتجنب تعرضها لأشعة الشمس.

- يمكن تجربة المكونات المختلفة للعثور على التركيبة التي تناسب بشرتك.

- قبل استخدام أي غسول جديد، يُفضل إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة.

البسيطة خطوة نحو العناية الذاتية وتبني نمط حياة صحي.