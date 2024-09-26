أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، التكلفة بسيطة

أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، يُعتبر تفتيح البشرة من الروتينات الهامة التي بدأت الكثير من الفتيات اتباعها هذه الفترة، بعد أن انقضى فصل الصيف بشمسه التي تسببت في اسمرار بشرة الكثيرات.

ومع قدوم فصل الخريف، بدأت الكثير من الفتيات التخلص من الآثار المزعجة التي خلفها فصل الصيف، باستخدام منتجات طبيعية وآمنة دون اللجوء إلى المواد الكيميائية. وتُعد الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة خيارًا مثاليًا.



وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في البيت

النشا لتفتيح البشرة



وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج افضل مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة لتفتيح البشرة؛ لأنها تحتوي على مكونات مغذية تساعد في تحسين صحة البشرة وتقليل التصبغات.

قناع الليمون والعسل

الليمون يُعرف بأنه مصدر غني بفيتامين C، الذي يعتبر مضادًا للأكسدة ويُساعد في تقليل التصبغات الداكنة. أما العسل فيُعتبر مرطبًا طبيعيًا ويُساهم في تغذية البشرة ومنحها إشراقة طبيعية.

المكونات:

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

- يُخلط عصير الليمون مع العسل جيدًا.

- يُوضع الخليط على الوجه والرقبة ويُترك لمدة 15-20 دقيقة.

- يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

النصيحة:

يجب الحرص على عدم استخدام الليمون مباشرة على البشرة الحساسة أو بعد التعرض لأشعة الشمس مباشرة، لأنه قد يزيد من حساسية الجلد.



قناع الكركم والحليب

الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تُعد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يجعله فعالًا في تفتيح البشرة وتوحيد لونها. أما الحليب، فيحتوي على حمض اللاكتيك الذي يُساهم في تقشير البشرة بلطف وإزالة خلايا الجلد الميتة.

المكونات:

- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

- ملعقتان كبيرتان من الحليب.

طريقة التحضير:

- يُخلط الكركم مع الحليب حتى يتكون خليط متجانس.

- يُوضع القناع على الوجه ويُترك لمدة 15-20 دقيقة.

- يُغسل بالماء الدافئ.

النصيحة:

قد يترك الكركم لونًا أصفر على البشرة، لذا يُفضل غسل الوجه جيدًا ويمكن استخدام تونر طبيعي بعد استخدام القناع لإزالة أي بقايا.

قناع الزبادي والشوفان

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تقشير البشرة بشكل طبيعي، بينما الشوفان يُعتبر مقشرًا طبيعيًا ويُساهم في إزالة الجلد الميت وتجديد الخلايا.

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير:

- يُخلط الزبادي مع الشوفان جيدًا.

- يُوضع الخليط على البشرة ويُفرك بلطف بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

- يُترك على الوجه لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.

النصيحة:

يمكن استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



قناع الطماطم والنشا

الطماطم تحتوي على الليكوبين، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. أما النشا، فيعمل على تفتيح البشرة وتهدئتها.

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من عصير الطماطم.

- ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير:

- يُمزج عصير الطماطم مع النشا حتى يتكون خليط ناعم.

- يُوضع القناع على الوجه ويُترك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

- يُغسل الوجه بالماء البارد.

النصيحة:

يفضل استخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع، حيث يعمل على تفتيح التصبغات ويُحسن من مرونة البشرة.



قناع ماء الورد والخيار

ماء الورد يُعرف بخصائصه المهدئة والمُنعشة للبشرة، بينما الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء ويعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها.

المكونات:

- نصف خيارة.

- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

- تُهرس الخيارة جيدًا ثم يُضاف إليها ماء الورد.

- يُوضع الخليط على البشرة ويُترك لمدة 15 دقيقة.

- يُغسل الوجه بالماء البارد.

النصيحة:

يُعتبر هذا القناع مناسبًا لجميع أنواع البشرة، ويمكن استخدامه يوميًا للحصول على بشرة نضرة ومتجانسة.

نصائح عامة لتفتيح البشرة باستخدام الوصفات الطبيعية:

ترطيب وتفتيح البشرة



- الاستمرارية: تعتبر الوصفات الطبيعية فعالة إذا تم استخدامها بانتظام، لذا يُنصح بالالتزام بروتين أسبوعي أو يومي حسب نوع القناع.

- الترطيب: من المهم استخدام مرطب مناسب بعد تطبيق أي قناع، للحفاظ على رطوبة البشرة ومرونتها.

- الحماية من الشمس: ينبغي دائمًا استخدام واقي الشمس بعد تطبيق أي وصفة تحتوي على مكونات قد تجعل البشرة أكثر حساسية للشمس مثل الليمون.

- شرب الماء: يساعد شرب كميات كافية من الماء يوميًا في الحفاظ على بشرة مشرقة وصحية.

