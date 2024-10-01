الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأمريكي يعلن إرسال 3 أسراب طائرات إضافية للشرق الأوسط

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأحدها وصل بالفعل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الإثنين، بوضع القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.

 

 تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قرر تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية للمهام العملياتية في القطاع الشمالي.

وبدأت إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، في نقل مجنداتها من خارج السياج الحدودي لقطاع غزة إلى داخل القطاع، لمواجهة النقص العددي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.


نقص القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحاجة إلى تحويل القوات نحو غلاف غزة تنبع من نقص القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود مقاتلات مدرعة للقيام بمهام حماية الخط الحدودي في القطاع.

وقال موقع srugim الإخباري الإسرائيلي: إنه لأول مرة على الإطلاق، دخلت مدرعات فوج "كركال" بدباباتها من فوق السياج الحدودي وعبرت إلى أراضي غزة، مضيفا أن المقاتلات احتللن خطًا في غلاف غزة ويحلون محل مقاتلي الاحتياط الذين اتجهوا شمالًا إلى لبنان.

 

انتقال ثقل الحرب إلى الشمال

وأضاف الموقع العبري أنه مع انتقال ثقل الحرب إلى الشمال، وصلت المقاتلات إلى قطاع غزة وحللن محل مقاتلي الاحتياط. وحتى الآن، فإن الفتيات الوحيدات اللاتي قمن بالمناورة داخل القطاع كن جزءًا من فرق الدعم الطبي أو القتالي، وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها الفتيات الحدود كوحدة قتالية.

وأجريت قبل أسبوعين دورة تدريبية لناقلات الجند النسائية من الدبابات ماركا 4 إلى ماركا 4 إم – المطورة، تمهيدًا لتمركزهن في قطاع غزة.

وكان من المفترض أيضًا أن يشارك في التمرين نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، برفقة ضباطه وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، ولكن بعد ذلك حدثت العملية في لبنان، وفضل الجنرال الأمريكي عدم المشاركة.

 

التوغل البري في لبنان، جيش الاحتلال يعلن تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية

بعد تصريحات نعيم قاسم.. إسرائيل تجتاح لبنان بريًا.. اختبار قدرات حزب الله لصد الهجمات الصهيونية أهم أهدافها.. وخبير عسكري: الاحتلال نجح في سياسة تصفية قادة الحزب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القيادة الوسطي الامريكية القواعد العسكرية الأمريكية الشرق الأوسط إسرائيل غزة قطاع غزة لبنان

مواد متعلقة

التوغل البري في لبنان، جيش الاحتلال يعلن تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية

بعد تصريحات نعيم قاسم.. إسرائيل تجتاح لبنان بريًا.. اختبار قدرات حزب الله لصد الهجمات الصهيونية أهم أهدافها.. وخبير عسكري: الاحتلال نجح في سياسة تصفية قادة الحزب

الجيش الأمريكي يعترف بإسقاط الحوثيين طائرة تابعة له

التوغل البري في لبنان، القواعد الأمريكية في المنطقة تعلن حالة التأهب القصوى

الأكثر قراءة

حسام المندوه يكشف شروط زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

الحكم على سوزي الأردنية بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه

تفاصيل لقاء السيسي وأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية (صور)

قرار عاجل للسكك الحديدية بشأن الطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الرمان يتراجع جنيه في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

صيد ثمين اغتالته إسرائيل مع حسن نصر.. رجل خامنئي الغامض ضحية عملية الضاحية الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السلحفاة في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

علي جمعة يكشف سر قلة البركة في زماننا

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية