الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء لبنان، وأمريكا تعلن تنفيذ الاحتلال لعمليات محدودة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الإثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية.

إسرائيل تستهدف البنية التحتية لحزب الله فى الأراضى اللبنانية

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة تستهدف البنية التحتية لـ حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت شبكة سي إن إن أوضحت أن صور أقمار اصطناعية تظهر تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية .

جيش الاحتلال يقيم منطقة عسكرية مغلقة على حدود لبنان

ومنذ قليل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة معاريف أن الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان.