الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل في سرقة المساكن بالنزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة مسكن بمنطقة النزهة. 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي عاطل لقيامه بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من أحد المساكن بمنطقة النزهة.

وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من تاجر يفيد سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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محكمة جنايات القاهرة منطقة النزهه قسم شرطة النزهة

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