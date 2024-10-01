المشدد 10 سنوات لعاطل في سرقة المساكن بالنزهة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة مسكن بمنطقة النزهة.
وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي عاطل لقيامه بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من أحد المساكن بمنطقة النزهة.
وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من تاجر يفيد سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.