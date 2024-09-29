إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة بطاريات السيارات في القطامية
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عاطل بتهمة سرقة بطاريات السيارات في القطامية الي محكمة الجنايات.
البداية عندما تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القاهرة من ضبط عاطل بمنطقة القطامية.
وتبين من التحريات أن المتهم له معلومات جنائية لقيامه بسرقة عدد من بطاريات السيارات بدائرة القسم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة أخرى وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.