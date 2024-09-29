إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة بطاريات السيارات في القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عاطل بتهمة سرقة بطاريات السيارات في القطامية الي محكمة الجنايات.

البداية عندما تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القاهرة من ضبط عاطل بمنطقة القطامية.

وتبين من التحريات أن المتهم له معلومات جنائية لقيامه بسرقة عدد من بطاريات السيارات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة أخرى وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.