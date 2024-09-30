الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إيران وروسيا يعلنان رفع مستوى التعاون

نائب رئيس إيران
نائب رئيس إيران

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، اليوم الإثنين، أن إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا، وحل القضايا المثيرة للجدل، بالتعاون مع بعضهما بعض.


وقال عارف خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في طهران: "أنا مسرور جدا بالوتيرة الجيدة التي تتطور بها علاقاتنا على جميع المستويات، أود أن أؤكد أن الحكومة الإيرانية الجديدة جادة في تعزيز علاقاتنا".
وشدد على أن التعاون مع روسيا هو أحد أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.


وقال عارف: "في الحكومة الجديدة، نصر على اتباع نهج عملي ونهدف إلى بدء المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع في المستقبل القريب".


وأوضح أن "التجربة المشتركة بين البلدين في مواجهة العقوبات الغربية غير القانونية وضرورة التعاون لتحييد هذه العقوبات تتطلب أن تتعاون إيران وروسيا مع بعضهما بعض على جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات".


وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن روسيا مهتمة برفع مستوى التعاون مع إيران إلى مستوى أعلى.


وقال ميشوستين: "العلاقات بين روسيا وإيران لها تاريخ يمتد لقرون، يقوم على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام، وروسيا مهتمة بصدق برفع تعاوننا إلى مستوى أعلى".

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التوغل الأمريكي إيران روسيا النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف

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