إعلام عبري: الشاباك يحبط محاولات إيرانية لاغتيال قيادات إسرائيلية

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أن إيران تحاول تجنيد مدنيين إسرائيليين لاغتيال كبار المسؤولين في البلاد، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشاباك أحبط محاولات اغتيال في إسرائيل كانت في مراحل متقدمة من التجهيز والتنفيذ، لافتة إلي أن الشاباك حذر من أن إيران صعدت بشكل كبير من جهودها لتنفيذ عمليات اغتيال في إسرائيل.

اغتيال حسن نصر الله

وشهدت الساحة اللبنانية تطورات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وركز جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته على اغتيال قادة حزب الله اللبناني، من خلال غارات جوية تستهدف مقرات وتمركزات الحزب.

وأعلن حزب الله عن تغير قواعد اللعبة مع إسرائيل بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، مؤكدا أنه سينتقم من الاحتلال.

وعززت الولايات المتحدة الأمريكية من دفاعاتها في منطقة الشرق الأوسط تحسبا لرد حزب الله وإيران على اغتيال حسن نصر الله.

