أول تحرك خارجي بعد اغتيال نصر الله، رئيس إيران يزور قطر اليوم

في أول تحرك خارجي له، بعد اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، يقوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان بزيارة لدولة قطر اليوم الإثنين للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وذكرت تقارير إعلامية أن زيارة الرئيس الإيراني لـ دولة قطر ستستمر لمدة يومين، إذ سيقود بزشكیان وفدًا رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة.

رئيس إيران يزور قطر اليوم

يتضمن جدول زيارة الرئيس الإيراني لقاءات مع القادة والمسؤولين في قطر، لتعزيز التعاون وتبادل الآراء في إطار المنتدى.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد وصف هجوم الضاحية بأنه "جريمة حرب تعكس الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني"، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن هجوم الضاحية نفذ بقنابل أمريكية وهذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية، مضيفا أن هجوم الضاحية جريمة حرب واضحة والنظام الأمريكي شريك فيها ويتحمل المسؤولية.