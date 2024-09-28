السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون بصاروخ بالستي أثناء وصول نتنياهو

صاروخ بالستي، فيتو
صاروخ بالستي، فيتو

أعلن المتحدث باسم الحـوثيين، يحيى سريع، اليوم السبت، استهداف الجماعة لـ مطار بن جوريون بصاروخ باليستي أثناء وصول نتنياهو".

 

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون بصاروخ بالستي 

وتعهدت جماعة الحوثي بتوسيع العمليات العسكرية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلية بعد اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وبالأمس الجمعة، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي،  يحيى سريع، إن الحوثيين نفذوا عملية نوعية استهدفت 3 مدمرات أمريكية بالبحر الأحمر، موضحا أن العملية نفذت بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة، وحققت إصابات مباشرة.

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الحوثيون جماعة الحوثى نتنياهو مطار بن جوريون الحوثيين صاروخ باليستي

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