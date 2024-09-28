الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون بصاروخ بالستي أثناء وصول نتنياهو
أعلن المتحدث باسم الحـوثيين، يحيى سريع، اليوم السبت، استهداف الجماعة لـ مطار بن جوريون بصاروخ باليستي أثناء وصول نتنياهو".
الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون بصاروخ بالستي
وتعهدت جماعة الحوثي بتوسيع العمليات العسكرية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلية بعد اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.
وبالأمس الجمعة، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، إن الحوثيين نفذوا عملية نوعية استهدفت 3 مدمرات أمريكية بالبحر الأحمر، موضحا أن العملية نفذت بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة، وحققت إصابات مباشرة.
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