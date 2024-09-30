مسئول أمريكى رفيع: بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان الليلة

كشف مسئول أمريكى رفيع، مساء اليوم، أن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان قد تبدأ الليلة، وتستمر أياما لا أسابيع ضمن نطاق محدود.

تجهيزات إسرائيلية لعملية برية فى لبنان

وحسب شبكة "إن بي سي"، فإن إسرائيل بدأت بالفعل عمليات استطلاع ونشر مهندسين لتنفيذ مهام مثل اختراق الحواجز.

كما نشر جيش الاحتلال 5 ألوية على الحدود اللبنانية، لكن لا يتوقع أن تتحرك جميعها.

ومن المقرر وفق الشبكة الأمريكية، أن تكون عملية إسرائيل محدودة النطاق والمدة وتستهدف مخازن أسلحة حزب الله.

أمريكا تتطلع على تقارير عملية برية إسرائيلية فى لبنان

فى ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الإثنين، إن واشنطن اطلعت على تقارير بعملية برية في لبنان، لافتة إلي أن دولة الاحتلال أبلغتها بأنها ستكون محدودة وتركز على بنية حزب الله التحتية.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "بلينكن سيجري اتصالات اليوم مع عدد من نظرائه بشأن الوضع في الشرق الأوسط".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه على علم بالتقارير بشأن توجه دولة الاحتلال لشن عملية برية في لبنان.