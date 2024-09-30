هل حانت ساعة الصفر؟، يونيفيل تكشف حقيقة بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان
قال مصدر في قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل": لم نتلق معلومات عن هجوم بري إسرائيلي لكننا قلقون من احتمال حدوثه.
يونيفيل تنفى حدوث اجتياح بري للأراضى اللبنانية
وتابع المصدر فى تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: فتحنا قنوات اتصال بين كل الأطراف لمنع اجتياح بري إسرائيلي لجنوب لبنان.
عدم عبور أي جندي إسرائيلى باتجاه لبنان
فى ذات السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه لم يعبر أي جندي إسرائيلي باتجاه لبنان حتى الآن.
الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية
وأكدت تقرير محلية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة تستهدف البنية التحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.
وكانت وسائل إعلام عبرية قالت مساء اليوم الاثنين: إن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.
وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان. وأكد المسئول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.
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