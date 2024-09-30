إسرائيل تبلغ أمريكا بقرب تنفيذ عملية برية فى جنوب لبنان

نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن مسؤول فى إدارة الرئيس جو بايدن، قوله: إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لـ عملية برية محدودة في لبنان ستبدأ قريبا.

خطة إسرائيل لعملية برية فى جنوب لبنان

وأوضح المسؤول الأمريكى، أن عملية إسرائيل البرية المحتملة تركز على إزالة البنية التحتية لـ حزب الله على الحدود، مشيرا إلى أن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها ضد حزب الله عام 2006.

أمريكا تعتقد أن الهجوم البري الإسرائيلي سيكون محدود

فى ذات السياق قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قد تشن قريبا هجوما بريا محدودا على جنوب لبنان.

ووفق الشبكة الإخبارية، أن الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن التوغل البري المحدود قد يتطور لعملية أكبر على المدى الطويل.