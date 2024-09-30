الآليات الإسرائيلية ترابض على الخط الأزرق، والأمن اللبناني يسهل مغادرة المواطنين إلى العراق

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم، إن الآليات الإسرائيلية، التي تتواجد على الحدود في الأراضي المحتلة لم تقترب بعد من الخط الأزرق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قبل قليل، إن إسرائيل تنفّذ حالياً عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية.

تعليمات لبنانية بتسهيل مغادرة المواطنين إلى العراق

أصدر المدير العام للامن العام اللبناني بالانابة اللواء إلياس البيسري، قرارا اليوم، عمم بموجبه على دائرة أمن عام المطار وكل المراكز الحدودية البرية، ويتضمن السماح للبنانيين الذين ليس في حوزتهم جواز سفر صالح والراغبين في السفر إلى العراق حصرا بالمغادرة بموجب بطاقة هوية، وإخراج قيد إفرادي أو عائلي، وجواز سفر منتهي الصلاحية.

ويقضي القرار أيضا بتكليف دائرة أمن عام المطار والمراكز الحدودية البرية، تنظيم جداول اسمية في شكل يومي، وايداعها مكتب شؤون المكننة، لاجراء اللازم لناحية استثمار الجداول الاسمية المذكورة اعلاه، كما يعمم القرار مكتب شؤون المعلومات لاخذ العلم.

ووسط المخاوف من عملية برية إسرائيلية محتملة داخل الأراضى اللبنانية، أعاد الجيش اللبنانى انتشاره في عدد من النقاط الحدودية جنوبي البلاد.

وقال مصدر في الجيش اللبناني، أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع تهديدات إسرائيلية بتوغل بري محتمل.

وأوضح أن الجيش اللبناني يخلي نقاط المراقبة المتقدمة عند الحدود مع الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويتراجع نحو مراكز في البلدات الحدودية".

في حين ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني مطلع أن "الجيش اللبناني انسحب من عدة مواقع على الحدود الجنوبية".

كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها قبل قليل إن الطيران الحربي الإسرائيلي يدخل الأجواء اللبنانية.

تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية

وكانت شبكة سي إن إن أوضحت أن صور أقمار اصطناعية تظهر تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية.

ومنذ قليل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة معاريف أن الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان.

العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين: إن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.



وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.

وأكد المسئول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.