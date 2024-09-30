إعلام عبري: بدء العد التنازلي لعملية برية في جنوب لبنان

زعمت مصادر فى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، العد التنازلي لعملية برية في جنوب لبنان يتحرك أسرع مما كان متوقعا.

مصادر إسرائيلية تتحدث عن بدء تجهيز الغزو البري

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا مصادر بالجيش الإسرائيلي، إن تصريح وزير الدفاع يوآف جالانت بشأن توقعه استخدام سلاح الدبابات قريبا بمنزلة بيان حقيقي لنوايا إسرائيل.

وتابعت المصادر المتحدث للصحيفة العبرية قائلة، مندهشون من عدم فعالية حزب الله بالرد خصوصا بعد اغتيال حسن نصر الله.

جالانت يوضح أهداف اسرائيل من العدوان على لبنان

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن هدف إسرائيل في لبنان هو إعادة سكان الشمال، مدعيًا أن إسرائيل ستفعل لأجل ذلك قواتها برا وبحرا وجوا".

وقال جالانت في تصريحات خلال لقائه قوات سلاح المدرعات بشأن المناورة البرية المحتملة في لبنان: "سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم".

وأضاف: "من أجل عودة سكاننا إلى منازلهم في الشمال سنستخدم قدراتنا كافة بما في ذلك القوات البرية".

وأشار إلى أن اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية.