إقامة منطقة عسكرية مغلقة بشمال إسرائيل وقصف مدفعية مكثف على جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة معاريف أن الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان.

فيما تواصل إسرائيل قصفا بالمدفعية والدبابات يستهدف بلدات الخيام وكفركلا والوزاني جنوبي لبنان.