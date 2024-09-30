زغلول صيام يكتب: كل يوم حكاية مع وزير شباب ورياضة.. المهندس خالد عبد العزيز (4)

بعيدا عن أن اتحاد الكرة بمباركة وزارة الشباب والرياضة تعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة منتخب الشباب بـ 130 ألف دولار شهريًا ليكون أغلى مدرب منتخب شباب في العالم، نستكمل اليوم سلسلة مقالات (كل يوم حكاية مع وزير شباب ورياضة).

بعد قيام ثورة يناير وحالة “الدربكة” ورحيل المهندس حسن صقر لبلوغه سن المعاش جاءت فترات انتقالية بين استكمال الدكتور عماد البناني المهمة ثم جاءت فترة الإخوان وتقسيم الوزارة إلى وزارتين إحداها للشباب وتولاها أسامة ياسين والأخرى للرياضة بقيادة الراحل العامري فاروق، ثم جاءت ثورة يونيو لتزيح الإخوان من المشهد. جاءت الحكومة بالنجم طاهر أبو زيد وزيرًا للرياضة والمهندس خالد عبد العزيز للشباب ثم سرعان ما تم تدارك الأمر وأصبح المهندس خالد عبد العزيز وزيرًا للشباب والرياضة.

المهندس خالد عبد العزيز صاحب كاريزما خاصة، منصت جيد، والأكثر من ذلك الذي اكتشفته بعد رحيله من الوزارة أنه فنان في الكتابة -ربما ورثها من الوالد مدير تحرير الأهرام الأسبق- لم يقتحم المجال الرياضي بل تم إعداده وتأهيله على مدار سنوات حتى يكون جديرًا بالمنصب الذي يشغله.

رجل دولة من الطراز الفريد … اختلفت معه أكثر مما اتفقت خلال وجوده وزيرًا للشباب والرياضة ولكن ظل الاحترام يسود العلاقة حتى مع نقدنا القاسي في بعض الأحيان …. أخرج بطولة الأمم الأفريقية عام 2006 على أفضل ما يكون … ليس كبطولة كرة قدم بقدر ما أعاد الأسر المصرية للمدرجات وظهر الشباب في الملاعب ثم كانت بطولة العالم للشباب 2009 ….. صورة ذهنية تكونت عن مصر ليس لها مثيل لأن تنظيم البطولات له أهداف أخرى غير من الفائز ومن الخاسر … ثم تولى رئاسة صندوق التمويل الأهلي.

وزير مراكز الشباب

في اجتماعاته مع العاملين بوزارة الشباب والرياضة كان يفتخر بأنه وزير مراكز الشباب وأن هذه حسنة وليس وصمة …. صال وجال في كل مراكز الشباب في كافة أنحاء الجمهورية ووجه دعما كبيرا لملاعب الكرة والألعاب في جميع مراكز الشباب لدرجة أن هناك كتاب كبير يحكي قصة الاهتمام بملاعب مراكز الشباب من مطروح لأسوان.

أحيا دوري مراكز الشباب وكانت هناك لائحة محترمة لهذا الدوري وتم نقل عدد من النهائيات على الهواء مباشرة وارتفعت الجوائز بشكل غير مسبوق …. ربما اختلفت معه في تطوير مركز شباب الجزيرة ولكنه يبقى الآن صرح عملاق … تطوير المركز الأولمبي بالمعادي حتى يتناسب مع إعداد أبطال الألعاب الأخرى.

وقتها كان الطرح الاستثماري له أصول سواء ملاعب أو حمامات سباحة قبل أن تتغير أنظمته وتصبح لمن يدفع أكثر!!

خالد عبد العزيز وكرة القدم

يذكر للمهندس خالد عبد العزيز أن منتخب مصر عاد للمونديال بعد غياب 28 عامًا …. رغم أنه تسلم المهمة والمنتخب لا يتأهل ثلاث مرات متتالية للأمم الأفريقية التي احتكرها ثلاث نسخ متوالية … عادت كرة القدم المصرية وفي أول ظهور للفريق الوطني - بعد سبع سنوات عن الغياب عن محفل الأمم الأفريقية - يصل للمباراة النهائية في الأمم الأفريقية بالجابون …. وبدأ الاهتمام بمنتخبات الشباب والناشئين.

القانون … القانون

رغم التفوق في ملفات كثيرة إلا أنني أرى أن أكبر خطأ للمهندس خالد عبد العزيز هو الالتفاف مع الثنائي هشام حطب وحسن مصطفى ليظهر قانون غل يد الدولة عن محاسبة الهيئات الرياضية بعد أن قدموا قانونًا به العديد من الثغرات الفجة ….. تحت شعار الميثاق الأولمبي وحرية الجمعيات العمومية.

القانون 117 لسنة 2017 حكم بعدم دستورية أكثر من مادة من مواده وأبرزها المحكمة الرياضية … ولكن يبقى أنه اجتهد حتى لو أخطأ.

اختتم سلسلة مقالات (كل يوم بالمهندس خالد عبد العزيز) لأنني لا أجيد الكتابة عمن يجلس على الكرسي …. تحدثت عن أربعة وزراء رياضة وشباب كل واحد منهم ترك بصمة كبيرة وعلامة ناصعة البياض في تاريخ الحركة الشبابية والرياضية في مصر المحروسة.

الاختلاف مع الأشخاص سنة الحياة ولكن لا يوجد اختلاف على كل من غرس نبتة في هذا البلد ستظل شاهدة على ما قدمه لبلاده.

ومن الغد نعود لمقالاتنا اليومية في الأحداث الجارية لاسيما وأنني مندهش جدا من النادي الذي أعلن بناء مقر عالمي داخل الصرح العملاق (هيئة استاد القاهرة الدولي …كيف ومتي ) وعن مدرسة الموهوبين التي ضاعت واكتفينا بيافطة أنها مدرسة دولية رياضية لم يظهر لها أثر في الحياة ولغز الملعب الذي تؤجره في الاستاد دون أن تستفيد منه.. ويبقى للحديث بقية إن كان في العمر بقية.