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محافظات

غُنيم: بني سويف تستحوذ على 60% من صادرات النباتات الطبية

محافظ بني سويف بمهرجان
محافظ بني سويف بمهرجان النباتات الطبية، فيتو

شارك الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات، من بينهم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

 

محافظ بني سويف بمهرجان النباتات الطبية

 

في كلمته خلال المهرجان، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة وأكد أهمية الحدث في تسليط الضوء على قطاع النباتات الطبية والعطرية في إقليم الصعيد، موضحا أن المهرجان يسعى لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي من خلال مواجهة تحدياته وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، مشيرا إلى النجاح الذي حققته الدورتان السابقتان للمهرجان، مشددًا على أن التعاون بين الجهات المختلفة يُعزز من فرص النمو والتوسع لهذا القطاع المتنامي على مستوى العالم.

 

نسبة بني سويف من صادرات النباتات الطبية 

 

وأكد محافظ بني سويف، أن مصر تُعد واحدة من أكبر الدول المُصدرة للنباتات الطبية والعطرية، حيث تحتل المرتبة الخامسة عالميًا، ويتركز إنتاج 90% من هذه النباتات في صعيد مصر، وخاصة في محافظات بني سويف، الفيوم،والمنيا، مشيرًا إلى أن محافظة بني سويف تستحوذ على نسبة تتراوح بين 40% و60% من صادرات مصر في هذا المجال، ما يضعها في مقدمة الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع.

 

وأشار المحافظ، إلى أنه تم العمل على استراتيجية محلية لتنمية القطاع الزراعي والصناعي في بني سويف، وكان من أبرز مشروعاتها إنشاء مشروع منطقة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية على مساحة 147 فدان في مركز سمسطا، ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز الصناعة وتوفير فرص استثمارية جديدة.

 

منطقة صناعية زراعية للنباتات الطبية 

 

في الختام، أكد محافظ بني سويف، أن هذا مشروع منطقة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية، سيساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع في صعيد مصر، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع المزارعين والمستثمرين لتطوير الصناعة، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية، مثل منظمة "اليونيدو"، للاستفادة من خبراتها.

 

وشملت فعاليات المهرجان جلسات علمية ومحاضرات تناولت تقنيات وخدمات زراعة النباتات الطبية والعطرية، وركزت على استعراض المستجدات في عمليات الإنتاج والتصنيع، ومتطلبات الأسواق الخارجية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
 

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