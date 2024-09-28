سكرتير عام بني سويف يتابع ملفات التصالح بالفشن وببا وسمسطا (صور)

قام اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بضرورة تكثيف الرقابة على ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تهدف هذه المتابعات إلى تسريع وتيرة العمل وإزالة أي عقبات قد تعترض المنظومة.

سكرتير عام بني سويف يتابع ملفات التصالح

سكرتير عام بني سويف يتابع ملفات التصالح

وشملت الجولة زيارة مراكز الفشن، سمسطا، وببا، حيث تم استعراض تقارير الأداء الخاصة بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية المتعلقة بملفات التصالح.

وأكد السكرتير العام ضرورة الإسراع في إنهاء الملفات المقدمة من المواطنين في أقرب وقت ممكن.

سكرتير عام بني سويف يتابع ملفات التصالح

كما اطمأن اللواء حازم عزت على سير العمل وأهمية تذليل العقبات أمام العاملين لضمان تحقيق تقدم سريع في ملفات التصالح، وخلال الجولة، التقى السكرتير العام بعدد من المواطنين المتواجدين في المراكز التكنولوجية، مستمعًا إلى آرائهم ومطالبهم، وموجهًا بضرورة حل أي مشكلات تواجههم في هذا الملف.

سكرتير عام بني سويف يتابع ملفات التصالح

سكرتير عام بني سويف يزور الفشن وببا وسمسطا

رافق السكرتير العام خلال جولته عدد من المسؤولين التنفيذيين: محمد بكري رئيس مدينة ببا، مدحت صلاح رئيس مدينة سمسطا، وعلي حماد رئيس مركز ومدينة الفشن. كما حضر الجولة أعضاء اللجنة التنسيقية لملفات التصالح في ديوان عام المحافظة، بما في ذلك رامي رجب مدير إدارة التخطيط، ومها أبو بكر مدير إدارة التراخيص، وداليا فيض الله المشرفة العامة على المراكز التكنولوجية.