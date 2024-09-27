كيف تتعامل مع عدوانية الأطفال المصابة بنقص الانتباه وفرط النشاط

قد تظهر التحديات الحقيقة للتعامل مع الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عندما يبدأ التصرف بعدوانية وعصبية شديدة، وتكون هذه السلوكيات صعبة في التعامل معها.

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) هو اضطراب في النمو العصبي، وغالبًا ما يتلقى الأشخاص التشخيص الأولي أثناء طفولتهم، ويتميز بمجموعة واسعة من السلوكيات المتعلقة بعدم الانتباه والاندفاعية وفرط النشاط، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

التحديات المتعلقة بالسلوكيات العدوانية شائعة لدى الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وقد تكون هذه الانفجارات والأعراض الجسدية مزعجة وضارة لهؤلاء الأطفال أو من حولهم.

فهم سبب حدوث العدوان لدى الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يمكن أن يساعد الوالدان في إيجاد طرق لإدارة سلوكهم ومساعدتهم على تعديله بشكل فعال.

أعراض العدوان لدى الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

يمكن أن تختلف السلوكيات العدوانية لدى الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، ولكن المتخصصين في الصحة العقلية يصنفونها عمومًا على أنها تفاعلية واندفاعية أو استباقية، فيما يلي مزيد من المعلومات حول هذه الفئات:

السلوكيات الانفعالية والاندفاعية

تحدث هذه السلوكيات كاستجابة غير مخطط لها انتقامًا لاستفزاز حقيقي أو متصور.

يمكن أن تشمل أمثلة السلوكيات العدوانية الانفعالية والاندفاعية ما يلي:

الانفجارات اللفظية عند الإحباط أو الانزعاج

الانتقام الجسدي مثل الدفع أو الشد أو الضرب

ضرب الأشياء أو كسرها عند الانزعاج أو الغضب أو الإحباط

إيذاء النفس عند الانزعاج أو الغضب أو الإحباط

وفقًا للابحاث، فإن أكثر من 50% من الأطفال الصغار المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يُظهرون سلوكيات عدوانية ذات أهمية سريرية، حيث يكون العدوان الانفعالي والاندفاعي هو الأكثر شيوعًا.

السلوكيات الاستباقية

هذه السلوكيات مخطط لها مسبقًا وموجهة نحو الهدف ويتم إجراؤها عمومًا لتحقيق منفعة شخصية.

قد تتضمن أمثلة السلوكيات العدوانية الاستباقية ما يلي:

التنمر (جسديًا أو لفظيًا)

التلاعب

التخريب

التهديد

لماذا يُظهر بعض الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه سلوكيات عدوانية؟

قد يحدث العدوان لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لأسباب متنوعة.

الاندفاع، وهو أحد الأعراض الأساسية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، غالبًا ما يؤدي إلى صعوبات في التنظيم العاطفي، مما يجعل من الصعب على بعض الأطفال إدارة ردود أفعالهم تجاه الإحباط.

وعندما يشعر الطفل بالإرهاق أو يكافح للتواصل مع احتياجاته، فقد يلجأ إلى السلوك العدواني. تلعب البيئة أيضًا دورًا - يمكن أن يؤدي الإجهاد أو الانضباط غير المتسق أو حتى قلة النوم إلى تفاقم العدوان.

قد تفسر الطريقة التي يعمل بها دماغ الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، جزئيًا، سبب شيوع السلوكيات العدوانية بين الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم أنماط محددة من تنشيط الدماغ، وتعزز هذه الأنماط العدوان التفاعلي والاندفاعي، ويعتقد الباحثون أن هذه المسارات العصبية قد تسبب مشاكل في التنظيم العاطفي وتقليل التحكم في النبضات.

علاج العدوان عند الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

إن إدارة العدوان عند الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هي جزء من علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ككل.

الأدوية والعلاجات السلوكية والدعم البيئي المناسب هي أساس علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وقد تساعد في علاج أعراض عدم الانتباه والاندفاع وفرط النشاط.

العلاج السلوكي، وخاصة تدريب إدارة الوالدين (PMT)، فعال في مساعدة الوالدين على وضع حدود ثابتة وتعزيز السلوك الإيجابي، ويمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أيضًا الأطفال على تعلم إدارة عواطفهم بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات التأقلم للتعامل مع الإحباط.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يساعد تعديل الأدوية إذا كان علاجهم الحالي يسبب العدوان​.

وعلاج بالتفاعل بين الوالدين والطفل (PCIT) هو أيضًا نهج فعال لمساعدة الوالدين على إدارة العدوان لدى أطفالهم.

وعلى غرار العلاج بالتفاعل بين الوالدين والطفل، يركز العلاج بالتفاعل بين الوالدين والطفل على بناء تفاعلات أكثر إيجابية بين الوالدين والطفل ومعالجة استراتيجيات الانضباط الفعالة.

فهم العوامل المساهمة في العدوان أمر مهم لمساعدة الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتغييرات الظرفية مثل ضمان حصول الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الدعم الصحيح، أو إذا تعرضوا للتنمر أو كانوا تحت الضغط، فإن إبعادهم عن هذه الظروف يمكن أن يساعد في إدارة العدوان.

نصائح لمساعدة الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والعدوان

يوصب بالنصائح التالية لأهالى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والسلوكيات العدوانية:

ضع قواعد واضحة ومتسقة لخلق شعور بالأمان والقدرة على التنبؤ.

كافئ السلوك الإيجابي لتشجيع المزيد منه باستخدام أشياء مثل الثناء أو المكافآت الصغيرة أو نظام النقاط.

علمهم استراتيجيات صحية للتعامل مع العدوان والإحباط الشديد، مثل التنفس العميق أو العد إلى عشرة.

قم بتقليد السلوك الذي تريد أن تراه من طفلك.

حافظ على روتين منظم لتقليل التوتر.

تأكد من حصولهم على قسط كافٍ من النوم، وتناول الطعام بشكل جيد، والحصول على الكثير من الوقت للنشاط البدني، حيث أن كل هذا يؤثر على صحتهم العاطفية.

كن صبورًا، إن إدارة العدوان لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تتطلب وقتًا ومثابرة.

استخدم القصص الاجتماعية لمساعدة الأطفال على فهم وإدارة التفاعلات الاجتماعية والعواطف بشكل أفضل.

ادعم التسهيلات مثل الوقت الإضافي للمهام أو الاختبارات، أو مساحة هادئة للعمل، أو القدرة على أخذ فترات راحة.

اعمل مع طفلك للتعرف على المواقف أو المشاعر التي تثير السلوك العدواني.