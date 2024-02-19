هيئة الدواء تنصح الحوامل بتناول هذه الفيتامينات

كشفت هيئة الدواء المصرية عن العناصر الغذائية اللازمة للسيدات الحوامل التي تمد الجسم بالفيتامينات اللازمة والضرورية لصحة الأم والجنين.



وتضمنت أهم العناصر الغذائية:

١-البروتين المتوفر في اللحوم والاسماك والبيض

٢-الكالسيوم المتوفر في منتجات الألبان والخضروات الورقية

٣- حمض الفوليك المتوفر في البقوليات وعصير البرتقال

٤-فيتامين أ الموجود في الجزر والبطاطا الحلوة

٥-فيتامين سي المتوفر في الفراولة والبروكلي والفواكه الحمضية

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وحذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط​، نظرا لأن لها العديد من الأضرار حيث يسبب تناول جرعة واحدة من المضادات الحيوية في حدوث مقاومة للبكتيريا.

تقليل قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية

وقالت هيئة الدواء المصرية إن المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية، ويمكن تقليل قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية، من خلال وعي المواطنين بعدم الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية لذا يجب تناول جرعة المضاد الحيوي التي وصفها الطبيب حتى النهاية.​​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد"، لأن إستخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي يكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامها فيما بعد. ​

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناء على تشخيص الطبيب. ​​

فيما حذرت هيئة الدواء المصرية من تأثير منتجات الألبان على تناول المضادات الحيوية.

وأوضحت هيئة الدواء أن منتجات الألبان تؤثر على المضادات الحيوية مثل “التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين”.

تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب

وأشارت إلى أن تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية. ​

وأكدت ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع الأدوية.

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة لمرضى الجهاز الهضمي عند تناول فوار الحموضة، والذي يتم تناوله للتخلص من الحموضة.

يؤثر فوار الحموضة على فاعلية كثير من الأدوية

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فعاليتها، مثل معظم الفيتامينات التي تحتوي على الحديد.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة الفوار بساعتين أو أكثر. ​