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صحة ومرأة

أسباب القيء عند الأطفال بعد الرضاعة

قيء الأطفال
قيء الأطفال

أسباب القيء عند الأطفال، قيء الأطفال عقب الرضاعة من المشكلات التى تزعج الأمهات كثيرا وللأسف منتشرة بين الأطفال الرضع خاصة خلال أول 6 أشهر من عمرهم.

وأسباب القيء عند الأطفال، عديدة منها مرسى ومنها نتيجة إرضاع الطفل بشكل زائد أو خاطيء لذا يجب على الأمهات الحذر ومعرفة السبب.

أسباب القيء عند الأطفال عقب الرضاعة 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن قيء الأطفال بعد الرضاعة كمية من الحليب، هى حالة تعرف بالارتجاع المعدي المريئي، أى أن اللبن يصعد من المعدة إلى المرىء وله نوعان.

وأضاف شبيب، أن النوع الأول، هو ارتجاع فسيولوجي وهو يحدث فى أول 6 شهور من عمر الطفل وسببه عدم اكتمال نمو العضلات القابضة للمرىء، ما يسبب ارتجاع اللبن من المعدة للمرىء.

وتابع: احيانا يحدث قيء، وهذه الحالة طبيعية وليس بها أى خطورة على الطفل فلا داعى للقلق منها، لأنها ستنتهى تدريجيا بعد اتمام الطفل أول 6 أشهر من عمره.

أسباب القيء عند الأطفال عقب الرضاعة 

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-يجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

- يجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

- بالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

- كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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