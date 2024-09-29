الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف موقف واشنطن من حرب شاملة مع حزب الله وإيران

جون كيربي مستشار
جون كيربي مستشار الأمن القومي الأمريكي، فيتو

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: إن الولايات المتحدة تنتظر لترى مساعي حزب الله لشغل فراغ القيادة بعد اغتيال حسن نصر الله.

تواصل الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن مستقبل لبنان

وتابع: "نواصل الحديث مع الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان، ونسمع تصريحات تخرج من طهران وننتظر لنرى ماذا ستفعل".

 

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موقف أمريكا من الحرب الشاملة مع حزب الله وإيران

ولفت: "حرب شاملة مع حزب الله أو إيران ليست السبيل لإعادة الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل بأمان"، مؤكدا أن دعم أمريكا لأمن إسرائيل صلب وهذا لن يتغير.

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