البيت الأبيض يكشف موقف واشنطن من حرب شاملة مع حزب الله وإيران
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: إن الولايات المتحدة تنتظر لترى مساعي حزب الله لشغل فراغ القيادة بعد اغتيال حسن نصر الله.
تواصل الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن مستقبل لبنان
وتابع: "نواصل الحديث مع الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان، ونسمع تصريحات تخرج من طهران وننتظر لنرى ماذا ستفعل".
موقف أمريكا من الحرب الشاملة مع حزب الله وإيران
ولفت: "حرب شاملة مع حزب الله أو إيران ليست السبيل لإعادة الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل بأمان"، مؤكدا أن دعم أمريكا لأمن إسرائيل صلب وهذا لن يتغير.
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