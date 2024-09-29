وزير بلا حقيبة، نتنياهو يعلن انضمام جدعون ساعر إلى حكومة الاحتلال

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن النائب المعارض جدعون ساعر سينضم إلى الحكومة في خطوة من المرجح أن تعزز موقف رئيس الوزراء سياسيا.

انضمام جدعون ساعر إلي الحكومة الإسرائيلية

وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن ساعر من المزمع أن يكون وزيرا بلا حقيبة وأن ينضم إلى مجلس الوزراء الأمني في حكومة نتنياهو.

وساعر سياسي من أصحاب الآراء والمواقف المتشددة وكان من أكبر منتقدي نتنياهو في السنوات القليلة الماضية.

ومن المرجح أن يمنح توسيع الحكومة دفعة لـ نتنياهو بجعله أقل اعتمادا على أعضاء آخرين في ائتلافه الحكومي.