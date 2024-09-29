الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إسقاط 5 صواريخ لحزب الله بمستوطنة يسود همعلاه شمالي إسرائيل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بسقوط 5 صواريخ أُطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة بمستوطنة يسود همعلاه شمالي إسرائيل.

أعلنت جماعة "حزب الله"، أنها قصفت معسكر أوفيك شمالي إسرائيل ‏بصواريخ "فادي 1".

وقالت الجماعة في بيان، إن عناصرها قصفوا "معسكر أوفيك ‏بصلية بصواريخ فادي 1، دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين"، وفق وكالة "الأناضول".

 حزب الله  يقصف معسكرا إسرائيليا


وسبق أن قال مصدر أمني لبناني، إن صاروخ "فادي 1" هو من عيار 220 ميلمترًا، ومداه 80 كيلومترًا، أما صاروخ "فادي 2" فهو من عيار 303، ويصل مداه إلى 105 كيلومترات.

وفي الـ 22 من سبتمبر الجاري، أعلن الحزب وللمرة الأولى منذ أكتوبر2023، استخدامه هذا الطراز من الصواريخ خلال قصفه مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل بمدينة حيفا شمالي إسرائيل.

ويأتي قصف المعسكر اليوم بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، اغتياله الأمين العام لـ  حسن نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35"، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيس لـ"حزب الله"، ولاحقًا أقر "حزب الله" باغتيال أمينه العام.

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إسرائيل جماعة حزب الله بيروت ضاحية بيروت الجنوبية

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