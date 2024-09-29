جيش الاحتلال الإسرائيلي: اغتيال قيادي في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، اغتيال نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله.

جيش الاحتلال يغتال قيادي في حزب الله

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الجيش اغتال قاووق في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها اليوم الأحد، عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

حزب الله يخطط لقصف تل أبيب

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين -القيادي في حزب الله المرشح لخلافة حسن نصر الله- "بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله".