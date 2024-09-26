الخميس 26 سبتمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الكوسة والليمون في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 «فيتو» تستعرض   سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 إلى 12 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 إلى 11 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 20 جنيهًا.
  7. تراوح سعر جزر أحمر من 30 إلى 40 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  10. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره أمس.
  11. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها أمس.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 2 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها أمس.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها أمس.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها أمس.
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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والفلفل في سوق العبور

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شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

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