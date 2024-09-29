الأحد 29 سبتمبر 2024
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منوعات

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

قطع أثرية، فيتو
قطع أثرية، فيتو

تعتبر الحضارة الصينية من أقدم الحضارات على وجه الأرض، وتميزت بتنوعها، حيث عثرت بكين على مئات القطع الأثرية مؤخرا.

ونظمت السلطات الصينية في مدينة تشيونغهاي بمقاطعة جزيرة هاينان جنوب البلاد، فعاليات معرض يضم أكثر من 400 قطعة أثرية، تم انتشالها من حطام سفينتين قديمتين اكتشفتا في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن القطع الأثرية كانت مغمورة في البحر لأكثر من 500 عام على عمق أكثر من 1500 متر.

 

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الحضارة الصينية القطع الاثرية السلطات الصينية

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