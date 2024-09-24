روسيا تجري مناورات بحرية مع الصين

دخلت مجموعة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي، والبحرية الصينية، اليوم الثلاثاء، بحر "أوخوتسك" في غرب المحيط الهادي، لإجراء مناورات بحرية مشتركة، بحسب وكالة "رويترز".

ونفَّذت السفن الحربية، مناورات مشتركة، ومحاكاة لمواجهة زوارق مسيّرة لعدو، كما أجرت استطلاعًا، ومراقبة للوضع على السطح، بمشاركة طائرات هليكوبتر على سطح السفينة، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، نقلًا عن الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادي.

كما ستقوم السفن، بإطلاق نيران المدفعية، فضلًا عن استخدام أنظمة أسلحة مضادة للغواصات والطائرات بموجب خطة موحدة، وفق "إنترفاكس.

ويقع بحر أوخوتسك في غرب المحيط الهادي بين شبه جزيرة "كامتشاتكا" الروسية في الشرق، وجزر الكوريل في الجنوب الشرقي وجزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب.