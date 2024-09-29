إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص متهمين بسرقة مجوهرات من محل مشغولات ذهبية بمنطقة التجمع الأول الي محكمة الجنايات.

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص يتهم فيه 3 أشخاص بسرقة 83 جرام ذهب من محله.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تم التوصل إلى المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.