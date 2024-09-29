الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالتجمع

إحالة تشكيل عصابي
إحالة تشكيل عصابي متهم بسرقة مشغولات ذهبية بالتجمع للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص متهمين بسرقة مجوهرات من محل مشغولات ذهبية بمنطقة التجمع الأول الي محكمة الجنايات. 

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص يتهم فيه 3 أشخاص بسرقة 83 جرام ذهب من محله.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى  مكان البلاغ وبالفحص والتحري تم التوصل إلى المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة القاهرة الجديدة التجمع الأول قسم شرطة التجمع الأول مديرية أمن القاهرة

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