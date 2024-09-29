الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد ضد توتنهام كالتالي..

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

1. ليفربول 15 نقطة

2. مانشستر سيتي 14 نقطة

3. آرسنال 14 نقطة

4. تشيلسي 13 نقطة

5. أستون فيلا 12 نقطة

6. فولهام 11 نقطة

7. نيوكاسل يونايتد 11 نقطة

8. برايتون 9 نقاط

9. نوتينغهام فورست 9 نقاط

10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط

11. مانشستر يونايتد 7 نقاط

12. برينتفورد 7 نقاط

13. بورنموث 5 نقاط

14. وست هام يونايتد 5 نقاط

15. إيفرتون 4 نقاط

16. ليستر سيتي 3 نقاط

17. كريستال بالاس 3 نقاط

18. إبسويتش تاون 3 نقاط

19. ساوثهامتون 1 نقطة

20. وولفرهامبتون 1 نقطة



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي



تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.



وكان مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.