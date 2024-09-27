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رياضة

توتنهام بـ 10 لاعبين يفوز على كاراباخ بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

فاز فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على نظيره كاراباخ بطل أذربيجان بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدورى ببطولة الدوري الأوروبي. 

سجل ثلاثية توتنهام كل من برينان جونسون في الدقيقة 12 والسنغالي باب ماتار سار الهدف الثاني في الدقيقة 52، ودومينيك سولانكي في الدقيقة 68.

جدير بالذكر أن رادو دراجوشين لاعب توتنهام تعرض للطرد في الدقيقة 7 من المباراة.

وكانت مباراة توتنهام وكاراباخ في الدوري الأوروبي تأخرت ‎لتأخر وصول حافلتي الفريقين بسبب الازدحام المروري في لندن.

توتنهام هوتسبير يفوز على برنيتفورد في الدوري الإنجليزي 

وكان فريق توتنهام هوتسبير حقق الفوز على ضيفه برينتفورد بنتيجة 3-1، مساء  السبت الماضي، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف توتنهام كل من، دومينيك سولانكي في الدقيقة 8، بيرنان جونسون في الدقيقة 28، جيمس ماديسون في الدقيقة 85.

بينما سجل بريان مبيومو هدف برينتفورد في الدقيقة الأولى. 

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