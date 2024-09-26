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رياضة

سولسكاير يرحب بالعودة لتدريب مانشستر يونايتد

سولسكاير، فيتو
سولسكاير، فيتو

فتح النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد السابق، الباب أمام عودته لتدريب الشياطين الحمر مستقبلا.

وسبق للمدرب النرويجي، تولي منصب المدير الفني للفريق الإنجليزي، بين ديسمبر 2018 وحتى نوفمبر 2021، ليرحل بسبب سوء النتائج.

وفي ظل الشكوك المحيطة بمستقبل المدرب الهولندي إريك تين هاج، رحب سولسكاير بعودته إلى ملعب أولد ترافورد.

وأبرز الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، تصريح سولسكاير، الذي أجاب عند سؤاله، عما إذا كان ينوي العودة حال طُلب منه ذلك.

وأجاب سولسكاير "لا أريد الحديث عن وظائف مدربين آخرين، لكن نعم، سأقبل بالطبع".

ومنذ بداية الموسم الحالي، لم يستطع المانيو، تحقيق الفوز سوى في 3 مباريات من أصل 8 خاضها الفريق الإنجليزي بمختلف المسابقات.

وتعثر مانشستر يونايتد بالتعادل (1-1) في عقر داره مع تفينتي أنشخيدة الهولندي، أمس الأربعاء، في مستهل مشواره بالدوري الأوروبي.

تصريحات تين هاج بأن مانشستر يونايتد يمر بمرحلة انتقالية

الدوري الإنجليزي، رد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على تصريحاته السابقة بأن الشياطين الحمر في فترة انتقالية.

وقال تين هاج، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو: "في كرة القدم، عليك أن تفوز وتقدم الأداء المطلوب.. هذا واضح."

وأضاف مدرب الشياطين الحمر، بحسب ما نشره فابريزيو عبر حسابه على موقع "إكس": "من الجيد أن القيادة الجديدة تعترف بهذا وتقول ذلك".

وتابع المدرب الهولندي: "نعمل معا لنكون أكثر نجاحا، ولدينا أهداف أعلى مما حققناه بالفعل".

وعن تصريحاته بأن اليونايتد في فترة انتقالية، علق تين هاج: "الأمر لا يتعلق بي فقط، لا أحد يمكنه إنكار أنه خلال الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية حدث الكثير في هذا النادي، هناك فريق.. قيادة جديد، وهيكل جديد وهيكل ملكية جديد".

وشدد: "سترى ماتياس دي ليخت الحقيقي قريبا، لقد واجه فترة إعداد صعبة للغاية لأنه لم يلعب".

وواصل: "كانت مباراة دي ليخت الوحيدة كأساسي هي المباراة الأخيرة ضد ليفربول".

وأتم مدرب اليونايتد: "ماتياس ليس لديه إيقاع اللعب بعد، ولكن بمجرد أن يصل إلى لياقته الكاملة، سترى جودة مختلفة".

 

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