الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في قمة الجولة 6 بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وتوتنهام
مانشستر يونايتد وتوتنهام

مانشستر يونايتد ضد توتنهام، يستضيف ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كريستيان إريسكن، كوبي ماينو، آماد ديالو، برونو فرنانديز، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية. 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.

وكان مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مانشستر يونايتد ضد توتنهام مانشستر يونايتد توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

سولسكاير يرحب بالعودة لتدريب مانشستر يونايتد

أبرزها تعادل مانشستر يونايتد، نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: لا تصالح على مخالفات البناء بعد صدور القانون 187 لسنة 2023

نشرة الأخبار، الكشف عن جنسية جاسوس أبلغ تل أبيب بمعلومات موقع حسن نصر الله، وإسرائيل اغتالته بـ 85 قنبلة وطائرة F16

استمرار المعارك في الخرطوم، والجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع جنوب العاصمة

ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات في الأسواق اليوم الأحد

الواحدة تزن 3 أطنان، أداء رائع لطالبات أكاديمية الشرطة بجر سيارتين (فيديو)

الضرائب تصدر قرارا بضم المطاعم والكافيهات خارج المولات إلى الفاتورة الإلكترونية

طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة

السيسي يشهد عرض طلاب أكاديمية الشرطة في التعامل مع خصم مسلح باستخدام اليد الخالية (فيديو)

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية