تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في قمة الجولة 6 بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد توتنهام، يستضيف ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كريستيان إريسكن، كوبي ماينو، آماد ديالو، برونو فرنانديز، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.

وكان مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.