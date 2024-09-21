مانشستر يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس سلبيا في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره كريستال بالاس بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

في حراسة المرمى: أونانا

في خط الدفاع: مزراوي - دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت

في خط الوسط: كوبي ماينو - إريكسن - أماد ديالو

في خط الهجوم: جارناتشو - برونو فيرنانديز - زيركزيو

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: هندرسون

في خط الدفاع: ريتشاردز، جويهي، ماكسينس

في خط الوسط: مونيوث، وارتون، كامادا، ميتشل

في خط الهجوم: إيزي، نيكيتاه، ماتيتا

ويقع مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يقع كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.