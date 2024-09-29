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تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل توتنهام المتوقع
تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد توتنهام، يحتضن ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

 

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد


حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فان، ديسنتي اودوجيو.

خط الوسط: ديان كولوسيفسكي، إيف بيسوما، ماديسون.

خط الهجوم: جونسون، دومينيك سولانكي، هيونج مين سون.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي


تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.

وكان مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.

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