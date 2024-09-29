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حوادث

تجديد حبس 3 عمال بتهمة قتل صديقهم في العمل بالتجمع الخامس 45 يوما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت غرفة المشورة بـ محكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس 3 عمال بتهمة قتل صديقهم في العمل في التجمع الخامس 45 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بـالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة يعود إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وترصد المتهم للمجني عليه وانتظره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محكمة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الخامس النيابة العامة

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