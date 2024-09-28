مقتدى الصدر ناعيا حسن نصر الله: عشت شامخا وذهبت شهيدا

نعى الزعيم الشيعي في العراق مقتدى الصدر، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم السبت، عقب إعلان حزب الله استشهاده العام إثر غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الصدر في بيان مقتضب: «وداعا يا رفيق درب المقاومة والممانعة»، مضيفا: «كفّيت ووفّيت (يا نصر الله).. عشت شامخا وذهبت شهيدا شامخا أنت ومن معك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله، استشهاد أمينه العام حسن نصر الله بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتياله أمس في غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ونعت قيادة حزب الله ما وصفته بـ«الشهيد الأسمى» متعهدة بأن «تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف»، حسب بيان نشره الحزب على حسابه بموقع «تلجرام».