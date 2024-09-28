نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن وتشديد التدابير الأمنية

كشف مصدر عن نقل المرشد الإيراني علي خامنئي لـ"مكان آمن"، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.

المصادر التي نقلت عنها رويترز، قالت إن "الزعيم الأعلى الإيراني نقل إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة".

وأضافت مصادر أن "إيران على اتصال دائم بجماعة حزب الله وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد الخطوة التالية بعد مقتل نصر الله".

جيش الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.