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حوادث

تجديد حبس عاطلين متهمين بـ سرقة سيارة في الشروق

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق تجديد حبس عاطلين متهمين بـ سرقة سيارة عقب إطلاق النيران على قائدها وإصابته بجروح بمنطقة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهمان إنهما كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما بقصد تثبيت المواطنين وسرقة سيارتهم كرها عنهم حتى لو اقتضى الأمر قتل من يقاومهم.


وأضاف المتهمان أنهما استوقفا المجني عليه وطلبوا منه تسليم ما معه من متعلقات ومفتاح السيارة والترجل منها إلا أنه رفض فأنزلوه كرها عنه منها ثم أبرحوه ضربا وسط مقاومة عنيفة منه فاطلق أحدهما طلقة من فرد خرطوش أصابته.

وأشار المتهمان إلى أنهما سرقا متعلقات المجني عليه والسيارة ثم ألقوه في الطريق دون أي اكتراث به حتى عثر عليه الأهالي ونقلوه لتلقي العلاج بالمستشفى.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على شخص مصاب بطلق ناري وملقى بالطريق العام في منطقة الشروق.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وبإجراء التحريات تبين تعرض المجني عليه لسرقة سيارته، وتم تحديد المتهمين والقبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على  فرد خرطوش وطلقة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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