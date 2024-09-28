الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت
الحرب على لبنان، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم السبت، إصدار أوامر إخلاء جديدة لمناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت، حي برج البراجنة في المبنى الذي يقع أمام مدرسة الأمير والمباني المجاورة له. وحي برج البراجنة في المبنى الذي يعمل في داخله محل روني كافيه والمباني المجاورة له، وحي حدث بيروت أمام مدرسة البيان والمباني المجاورة له، أنتم موجودون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون إلى إخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
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