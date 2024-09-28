السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

ما السيناريوهات المتوقعة في حال تأكيد اغتيال نصر الله؟

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

اغتيال حسن نصر الله، قصف جيش الإحتلال الإسرائيلي ما وصفه بأنه مقر القيادة المركزي لـ  حزب الله  في الضاحية الجنوبية لبيروت مع أنباء عن وجود الأمين العام لـ حزب الله   حسن نصر الله في المكان.

ومع تغيير إسرائيل لقواعد اللعبة، ما الذي سيأتي بعد ذلك؟ يشير قصف مقر القيادة المركزي لـ حزب الله، وفقًا للكاتب أمير بوحبوط في موقع «جيروزاليم بوست»، إلى تغيير في قواعد الاشتباك في معركة ضد ما يُعرف بـ محور الشر.

ترسل محاولة الاغتيال، التي لم يتم التأكد من نجاحها حتى الآن، رسالة واضحة عن عزيمة وجرأة إسرائيل على المنطقة بأسرها، وخاصة إيران. 

ويؤكد بوحبوط أن هذا الحدث بلا شك حدث سيسبب تقلبات إقليمية. وإذا نجحت العملية، فإنها تفتح فرصًا كبيرة في المعركة ضد (الإرهاب) في الشمال مع (حزب الله)، وفي الجنوب مع (حماس).

 

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

ويرى أنه على الجيش الإسرائيلي الآن أن يستعد لعدة سيناريوهات وتداعياتها، سواء أكانت دفاعية أم هجومية. ويتابع أن السيناريو الأكثر تطرفًا يتضمن إطلاق إيران ليد حزب الله والحوثيين، والسماح لهما بشنّ هجوم واسع بالصواريخ والطائرات من دون طيار على الجبهة الداخلية لإسرائيل.

في السيناريو الأكثر خطورة، يمكن أن تشارك إيران نفسها في الصراع مباشرة بشنّ ضربات من أراضيها، على الرغم من أن هذه الاحتمالية تعدّ منخفضة.

ويشير بوحبوط إلى أنه في رد فعل أولي، رفع الجيش الإسرائيلي من مستوى تأهبه إلى أقصى حد في البر والبحر وفي الدفاع الجوي، استعدادًا لتدهور الوضع. بالإضافة إلى ذلك، عزّز القيادة الشمالية بلواءين مشاة للاستعداد لمناورات برية في لبنان.

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