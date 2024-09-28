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خارج الحدود

حزب الله: لا صحة لادعاءات إسرائيل عن وجود أسلحة في المباني المدنية التي قصفها

قصف الضاحية، فيتو
قصف الضاحية، فيتو

الحرب على لبنان ، نفى حزب الله اللبناني فجر يوم السبت صحة ادعاءات إسرائيل الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لوسائل إعلام عربية.

أكد المكتب الإعلامي لحزب الله اللبناني فجر يوم السبت أنه لا صحة لادعاءات إسرائيل الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال زعم مهاجمته المباني المدنية التي يخزن فيها حزب الله الأسلحة.

 

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت وسائل إعلام عربية بتجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحة أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت أنه سمع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم السبت، قد أعلن منذ قليل بتوجيه ضربة بعد قليل ضد القدرات الإستراتيجية لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال هاجاري: "في الساعات القليلة المقبلة سنهاجم القدرات الإستراتيجية التي دفنها حزب الله تحت ثلاثة مبانٍ في قلب الضاحية في بيروت".
 

وأشار الجيش إلى أن البنايات التي سيتم استهدافها، يخزن بها صواريخ مضادة للسفن.

وشدد على أن "الجيش وجه إنذارًا لسكان مبانٍ في الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث لأننا سنقصفها".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سنهاجم أي طائرات في طريقها لمطار بيروت إذا كانت تحمل شحنات أسلحة لحزب الله ولن نسمح بهبوطها.. طائراتنا تحلق فوق مطار بيروت الدولي".

وأكد هاجاري أن "نتائج هجومنا على القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لا تزال قيد الدراسة"، مشددا على أن "هجومنا كان دقيقا جدا"، مشيرًا إلى أنهم "على اتصال دائم مع الولايات المتحدة".


وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.


وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.

 

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