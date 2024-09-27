السبت 28 سبتمبر 2024
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خامنئى يدعو إلى اجتماع عاجل وحزب الله يلتزم الصمت، هل نجحت عملية اغتيال حسن نصر الله؟

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء اليوم، عن مسؤول إسرائيلي كبير زعمه، أن تأكيد اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد يأتي في أي لحظة.


إسرائيل تستعد لرد كبير ردًّا على اغتيال حسن نصر الله

فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن تقديرات المؤسسة الأمنية تشير إلى مقتل نحو 300 شخص، في الهجوم الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية.

من جانبها قال هيئة البث الإسرائيلية، إن "تل أبيب تستعد لرد كبير من إيران وحزب الله على الهجوم الذي استهدف حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

ونقلت الهيئة عن مسؤول لم تسمِه قوله: "مستعدون لرد كبير من إيران وهي مخطئة إذا ظنت أنها تستطيع الهجوم دون عواقب".

 

تلميح إيراني بنجاح عملية اغتيال حسن نصر الله

وفي تلميح حول نجاح عملية اغتيال نصر الله، قال مستشار المرشد الإيراني، إن "المقاومة تضم قادة وكوادر أقوياء وكل قائد يستشهد سيكون له بديل" دون الإشارة إلى مصير الأمين العام لحزب الله.

هذا ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصادرها، أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي في مجمع منزله، وفقًا لمسؤولين إيرانيين مطلعين على الاجتماع.

أيضًا قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في سياق تعليقه على الواقعة إن "هجوم الضاحية جريمة حرب تعكس الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني".

نتنياهو يوقع عملية اغتيال حسن نصر الله، فيتو

 

وأضاف الرئيس الإيراني، أن "الجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة" في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

 

نتنياهو يطالب بالانتظار لتأكيد اغتيال حسن نصر الله

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، اليوم، الإجابة المباشرة عن سؤال حول محاولة اغتيال حسن نصر الله، مكتفيا بقول: انتظروا.

وتضاربت الأنباء بشأن مصير الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر الحزب في الضاحية الجنوبية.

 

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ومن جانبها، أعلنت صحيفة معاريف العبرية عن نجاح عملية اغتيال نصر الله بعد تقديرات أولية، فيما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية نقلًا عن مصادر أمنية أن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح".

 

التزام حزب الله الصمت حول مصير نصر لله يثير الشكوك

اللافت فى الأمر، هو التزام حزب الله، الصمت وعدم التعليق على ما تروجه إسرائيل من أنباء حول نجاح عملية اغتيال حسن نصر الله، على العكس من العادة المتبعة لدى إعلام المقاومة بالرد السريع على مثل تلك الأنباء خاصة أنها تتعلق بمصير أمينه العام، ما ينعكس على الحالة النفسية لمقاتليه.

حزب الله يمطر إسرائيل بالصواريخ ردًا على محاولة اغتيال حسن نصر الله

إجابة غامضة من نتنياهو حول نجاح محاولة اغتيال حسن نصر الله

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