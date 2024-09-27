حزب الله يمطر إسرائيل بالصواريخ ردًا على محاولة اغتيال حسن نصر الله

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، يتعرض شمال إسرائيل لهجوم صاروخي واسع من حزب الله.

رشقات من الصواريخ تم إطلاقها نحو الجليل الأعلى

وأوضحت، أن رشقات من الصواريخ تم إطلاقها نحو الجليل الأعلى والأدنى ومناطق صفد وطبريا.

من جهته، أعلن "حزب الله" إطلاقه مئات الصواريخ نحو إسرائيل دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية للمدنيين على حد تعبيره.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسئول إسرائيلي رفيع لموقع "أكسيوس" إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، ضربت بدقة الموقع الذي كان يختبئ به أمين عام حزب الله حسن نصرالله وأن فرصة نجاته ضئيلة.

الضوء الأخضر للهجوم على الضاحية الجنوبية

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر للهجوم على الضاحية الجنوبية قبل بدء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي خطوة تشير إلى متابعة نتنياهو المباشرة للعملية، نشر مكتبه عبر منصة "إكس" صورة له وهو يمسك سماعة الهاتف، مع تعليق يقول: "لحظة التصديق على القصف في الضاحية الجنوبية لبيروت".