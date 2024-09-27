تفاصيل محاولة اغتيال حسن نصر الله فى قصف إسرائيلي مكثف على الضاحية الجنوبية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم، أن الهدف من القصف الإسرائيلي المكثف على الضاحية الجنوبية فى لبنان، كان اغتيال حسن نصر الله، من خلال قصف القيادة المركزية لحزب الله.

فشل محاولة اغتيال حسن نصر الله فى ضربات على الضاحية الجنوبية

وسمعت أصوات دوى انفجارت متتالية، جراء سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، هي الأعنف على الضاحية الجنوبية في بيروت، بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي بجهة حارة حريك، تشير إلى محاولة اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو محاولة اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

استهداف مقر قيادة حزب الله فى الضاحية وتدمر مبانى فى حارة حريك

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، إنه استهدف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية، بسلسلة من الغارات الجوية.

وقالت كانت المنار، الذراع الإعلامى لجماعة حزب الله، إن الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية.